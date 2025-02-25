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12 человек пострадали в результате крупного ДТП в Омской области

12 человек пострадали в результате крупного ДТП в Омской области

В Омской области произошла серьезная авария, в результате которой пострадали 12 человек. Инцидент случился 25 февраля около 10:10 (по московскому времени) на 261-м километре трассы Омск – Муромцево и был зафиксирован пресс-службой регионального министерства здравоохранения, сообщает ТАСС.

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