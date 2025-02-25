12 человек пострадали в результате крупного ДТП в Омской области

В Омской области произошла серьезная авария, в результате которой пострадали 12 человек. Инцидент случился 25 февраля около 10:10 (по московскому времени) на 261-м километре трассы Омск – Муромцево и был зафиксирован пресс-службой регионального министерства здравоохранения, сообщает ТАСС.