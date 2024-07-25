Есть три миллиона тонн зерна! 👏👏👏 Несмотря на сложные погодные условия — аномально высокие температуры, уборка ведется интенсивными темпами.
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Есть три миллиона тонн зерна! 👏👏👏 Несмотря на сложные погодные условия — аномально высокие температуры, уборка ведется интенсивными темпами.