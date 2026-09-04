Посольство России в Берлине заявило о законных военных целях для дальнобойных систем ФРГ

Посольство России в Берлине предупредило, что размещение дальнобойных ударных систем на территории ФРГ, нацеленных против России, приведёт к тому, что места их дислокации будут рассматриваться как законные военные цели.
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