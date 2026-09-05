Ральф Шумахер раскритиковал Бриаторе и Стеллу за перепалку в СМИ

Ральф Шумахер раскритиковал Бриаторе и Стеллу за перепалку в СМИFIAНемецкий эксперт Ральф Шумахер прокомментировал конфликт Флавио Бриаторе и Андреа Стеллы на пресс-конференции руководителей команд в Монце.