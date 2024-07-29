Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 558 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Разумовская
    Вы удивитесь, но тоже слитно!!! 🤣Путин, Ким Чен Ын...
  • Олег Самойлов
    Служащие, то бишь менагеры средней и мелкой должностешки, переквалифицируются кто в пиццквозы, кто в дворники, кто в ...Почему в советско...
  • Андрей
    Кто же заставляет покупать билеты?"Звёздные кланы" ...

Концепция "обратного истощения"... или как Запад открыл для себя дзю-до...

Концепция "обратного истощения"... или как Запад открыл для себя дзю-до...

Помницца, ещё два года назад целые армии финансовых аналитиков и экспертов, в режиме 24/7, как только не склоняли финансово-экономический блок российского правительства, с американскими марионетками Э.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТН
Татьяна Недогреева
А когда банк нам вернет вклады до 91 года? Раз руководство банка такое умное, что Запад переигроло, что ж ума у них не хватает вернуть вклады своему населению? Ждут пока все вкладчики передохнут? Мне уже 78. Да. Жить осталось не долго. Прошло 25 лет , как нас лишили наших же средста. А сколько процентов набежало! Много ума не надо все посчитать и отдать. А проще еще немного подуждет банк и нас никого не останется. Может в этом заключается ум , но только не честь, умнейшего руководителя банка?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх