Помницца, ещё два года назад целые армии финансовых аналитиков и экспертов, в режиме 24/7, как только не склоняли финансово-экономический блок российского правительства, с американскими марионетками Э.
Концепция "обратного истощения"... или как Запад открыл для себя дзю-до...
Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
А когда банк нам вернет вклады до 91 года? Раз руководство банка такое умное, что Запад переигроло, что ж ума у них не хватает вернуть вклады своему населению? Ждут пока все вкладчики передохнут? Мне уже 78. Да. Жить осталось не долго. Прошло 25 лет , как нас лишили наших же средста. А сколько процентов набежало! Много ума не надо все посчитать и отдать. А проще еще немного подуждет банк и нас никого не останется. Может в этом заключается ум , но только не честь, умнейшего руководителя банка?
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