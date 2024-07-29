Концепция "обратного истощения"... или как Запад открыл для себя дзю-до...

ТН

Татьяна Недогреева

А когда банк нам вернет вклады до 91 года? Раз руководство банка такое умное, что Запад переигроло, что ж ума у них не хватает вернуть вклады своему населению? Ждут пока все вкладчики передохнут? Мне уже 78. Да. Жить осталось не долго. Прошло 25 лет , как нас лишили наших же средста. А сколько процентов набежало! Много ума не надо все посчитать и отдать. А проще еще немного подуждет банк и нас никого не останется. Может в этом заключается ум , но только не честь, умнейшего руководителя банка?