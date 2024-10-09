Врач оценил достоверность мифов о целительных свойствах алкоголя

Существует большое количество мифов об алкоголе, который в небольших количествах якобы может принести какую-то пользу организму, сообщил врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической «Клиники доктора Исаева» Руслан Исаев.
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