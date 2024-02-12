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На сахалинской птицефабрике обнаружен высокопатогенный грипп птиц подтипа Н5

На сахалинской птицефабрике обнаружен высокопатогенный грипп птиц подтипа Н5

На птицефабрике на Сахалине был обнаружен высокопатогенный грипп птиц подтипа Н5. Об этом пишет "Интерфакс" В пробах крови отобранных от птицы яичного направления на площадке АО "Птицефабрика Островная" обнаружен подтип Н5 относящийся к высокопатогенному гриппу птиц.

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