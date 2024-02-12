На сахалинской птицефабрике обнаружен высокопатогенный грипп птиц подтипа Н5

На птицефабрике на Сахалине был обнаружен высокопатогенный грипп птиц подтипа Н5. Об этом пишет "Интерфакс" В пробах крови отобранных от птицы яичного направления на площадке АО "Птицефабрика Островная" обнаружен подтип Н5 относящийся к высокопатогенному гриппу птиц.
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