Запад напуган сюрпризами от Путина: Россия выпустила на волю "всепогодного убийцу". Теперь лиходеям негде скрыться

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Запад не напугать словестным еврейским поносом даже на языке отдаленно напоминающим русский.
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23 мин.
А
Андрей
Ну почему. Если еще при этом навести кинжал...то запад даже очень хорошо обсирается
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20 мин.

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