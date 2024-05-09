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Zа Победу в прошлом и Zа Победу в будущем!

Повторяю   свою  прошлогоднюю  статью    -  ибо    сказано  же,  что  можем  повторить!  Итак.Наверное,  все  вы    наблюдали,   как   враги      народа  в  приступах  победобесия (как  известно,  победобесие  это  когда  мы  празднуем   Победу,  а   враги  народа   бесятся)   кричат:  "Да  сколько    можно    праздновать   уже  ту   победу?!!  Оставьте  уже    дедов  в    покое!   Доколе?!!" ,  и  т.

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