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ИА Регнум

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Агент СБУ по указке блогера Карпенко собирал данные о посольстве Британии

Агент СБУ по указке блогера Карпенко собирал данные о посольстве Британии

Задержанный силовиками агент СБУ, который был сотрудником охраны посольства Британии в Москве, собирал сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко, более известного как Апостол Дмитрий.

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