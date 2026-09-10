Агент СБУ по указке блогера Карпенко собирал данные о посольстве Британии

Задержанный силовиками агент СБУ, который был сотрудником охраны посольства Британии в Москве, собирал сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко, более известного как Апостол Дмитрий.
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