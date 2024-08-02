Дети на двухколесном транспорте в результате ДТП получают тяжелые травмы

1 августа в республике пострадали 2 детей. Вчера в Нижнекамске в 16 часов 25 минут во дворовой территории дома N58 по улице Корабельная водитель мотоцикла, двигаясь по дворовой территории совершил наезд на мальчика 2017 года, который пересекал дорогу на самокате.