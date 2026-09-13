«Зеркалка» за Сочи: Зеленский уже подставил под ракеты Киев и Одессу. Пришел черед «Буковеля» в Карпатах

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«Дешёвый, точный, автономный»: боеприпас «Дань-Т» громит стратегические объекты ВСУАргументы и Факты — последние новости России и мира сегодняaif
Новая российская разработка уже появилась в зоне специальной военной операции после международной премьеры. Эксперты раскрыли её особенности и объяснили, какие объекты могут стать главными целями.
Боеприпас «Дань-Т» впервые официально представили на авиасалоне El Alamein International Airshow в Египте. По данным военных каналов, его применили при ударах по объектам в Кировограде, районе Решетиловки Полтавской области и Днепропетровской области. Разработку относят к гибридному классу: она сочетает признаки крылатой ракеты и беспилотника.
Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил aif.ru, что особая форма корпуса снижает радиолокационную заметность изделия. После воздушного запуска боеприпас действует автономно и использует навигацию по цифровым картам. Такой принцип уменьшает нагрузку на оператора и осложняет работу средств противовоздушной обороны.
Характеристики и носители
Часть технических данных не раскрывается. По информации «Ростеха» и профильных СМИ, дальность полёта «Дань-Т» составляет от 450 до 500 километров, скорость достигает 750 километров в час, а масса изделия — около 270 килограммов. Боеприпас оснащён малогабаритным турбореактивным двигателем и способен лететь на высоте примерно девять километров.
Кнутов отметил, что сочетание скорости, высоты и малой заметности затрудняет перехват. По данным «Ростеха», в зоне СВО уже состоялись сотни успешных пусков. Для российского варианта носителями называются Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-57 и Ми-28, а экспортная версия может интегрироваться с Як-130, МиГ-29, Ми-28Н, Ми-8 и зарубежной авиацией.
Возможные цели
В числе приоритетных объектов эксперт назвал склады боеприпасов и беспилотников, позиции зенитных ракетных комплексов, места сборки крылатых ракет, логистические центры, портовые сооружения, склады горючего и командные пункты. При этом боеприпас предназначен главным образом для заранее разведанных наземных целей. Сильно защищённые подземные объекты остаются для него сложной задачей из-за ограниченной мощности боевой части.
Кнутов считает «Дань-Т» перспективным средством применения наряду с ракетами и «Бандеролями». В Киеве, по утверждению автора материала, опасаются возможного наращивания производства относительно недорогих изделий. Это может привести к более широкому использованию автономных боеприпасов на оперативной глубине без непосредственного риска для пилотируемой авиации.
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