«Зеркалка» за Сочи: Зеленский уже подставил под ракеты Киев и Одессу. Пришел черед «Буковеля» в Карпатах Украинский Куршевель слишком долго остается для «Гераней» зоной «вне доступа» Вечером 9 сентября безэкипажные катера ВСУ атаковали набережную в Сочи.