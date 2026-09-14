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Шняги.Нет

3 подписчика

Доктор прописал смех

Доктор прописал смех

Медицинский юмор — это отдельный жанр, где смех часто сквозь слезы. Доктора и медсестры знают о человеческом организме и его владельцах такое, что обычным людям даже не снилось.

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