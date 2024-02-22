Букмекеры и СВО, русские собирают 50-тысячное войско, Чехия натаскивает ВСУ: Горячая СВОдка

А потом Славянск! Жидобандеровцы вешайтесь! Дойдем и до Ивано-Франковска и Львова! Вот тогда поскачете, на острие кинжала!

тимур чагалидзе

Эти упыри ставки делают на то, как русские с русскими бьются. Хохлы, они, конечно ещё те ушлепки, но все же они русских кровей. Надо сделать так,чтобы мелко британцы принимали ставки на то, какой падёт следующий после Лондона город...)))