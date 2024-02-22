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Букмекеры и СВО, русские собирают 50-тысячное войско, Чехия натаскивает ВСУ: Горячая СВОдка

Букмекеры и СВО, русские собирают 50-тысячное войско, Чехия натаскивает ВСУ: Горячая СВОдка

  Иностранная пресса сообщает о формировании Россией мощного наступательного кулака в Запорожской области.

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Комментарии
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а
айрат
А потом Славянск! Жидобандеровцы вешайтесь! Дойдем и до Ивано-Франковска и Львова! Вот тогда поскачете, на острие кинжала!
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11 час.
тимур чагалидзе
Эти упыри ставки делают на то, как русские с русскими бьются. Хохлы, они, конечно ещё те ушлепки, но все же они русских кровей. Надо сделать так,чтобы мелко британцы принимали ставки на то, какой падёт следующий после Лондона город...)))
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2 час.
тимур чагалидзе
На бутылке))) хотя это им привычно.
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2 час.

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