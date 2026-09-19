Генерального инспектора бундесвера избрали главой военного комитета НАТО

Будущим председателем военного комитета НАТО избрали генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера начальники штабов стран альянса, сообщило 19 сентября агентство Reuters.
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