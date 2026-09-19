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Генерального инспектора бундесвера избрали главой военного комитета НАТО

Генерального инспектора бундесвера избрали главой военного комитета НАТО

Будущим председателем военного комитета НАТО избрали генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера начальники штабов стран альянса, сообщило 19 сентября агентство Reuters.

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