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Царьград

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Юрист Манько раскрыл порядок возврата за плохие коммунальные услуги

Юрист Манько раскрыл порядок возврата за плохие коммунальные услуги

Юрист Александр Манько объяснил, как не платить за некачественные коммунальные услуги в России. Температурные нарушения, невывоз мусора и грязь в подъезде могут стать основаниями для перерасчета.

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