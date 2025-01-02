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Лев, медведь или дельфин: кто вы по биоритму?

Лев, медведь или дельфин: кто вы по биоритму?

И как правильно выстроить режим. Источник: Freepik.com/CC0 Как «совам» и так «жаворонкам» желательно выстраивать свой режим дня и работы в соответствии с их внутренними биологическими часами (циркадными ритмами).

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