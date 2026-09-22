Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

377 подписчиков

Талалаев оценил эпизод с фолом Дугласа Сантоcа на голову Менделя

Талалаев оценил эпизод с фолом Дугласа Сантоcа на голову Менделя

Главный тренер футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев прокомментировал спорный эпизод в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против «Зенита» (2:3), где игрок «Зенита» Дуглас Сантоc наступил на голову Андрею Менделю.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым