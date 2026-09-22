Талалаев оценил эпизод с фолом Дугласа Сантоcа на голову Менделя

Главный тренер футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев прокомментировал спорный эпизод в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против «Зенита» (2:3), где игрок «Зенита» Дуглас Сантоc наступил на голову Андрею Менделю.
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