Победивший врукопашную военного ВСУ штурмовик из Якутии не смог досмотреть видео схватки

Штурмовик из Якутии с позывным «Тута», победивший в рукопашном бою украинского военного в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал, что не смог досмотреть видео своей схватки до конца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии