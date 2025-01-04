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Победивший врукопашную военного ВСУ штурмовик из Якутии не смог досмотреть видео схватки

Победивший врукопашную военного ВСУ штурмовик из Якутии не смог досмотреть видео схватки

Штурмовик из Якутии с позывным «Тута», победивший в рукопашном бою украинского военного в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал, что не смог досмотреть видео своей схватки до конца.

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