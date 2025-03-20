В Бийске 15 пожарных тушили горящий частный дом

В качестве самой вероятной причины произошедшего называют нарушение правил монтажа электрооборудования В Бийске произошел пожар в частном доме на улице Крестьянской 19 марта, сообщили в МЧС Алтайского края.
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