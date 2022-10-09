Зимбабве останется на стороне России

Зимбабве была и будет сторонником России, даже после присоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда 9 октября в интервью РИА Новости.
Зимбабве была и будет сторонником России, даже после присоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, заявил спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда 9 октября в интервью РИА Новости.
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