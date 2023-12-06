Сотни классов закрыли в Челябинской области на карантин по ОРВИ

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», региональное управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует руководителям образовательных учреждений максимально использовать возможность дистанционного обучения для тех классов и школ, где уже пошла заболеваемости ОРВИ и где параллельно регистрируется коклюш.