РПЦ и Роспатент планируют запрет на товарные знаки с религиозной символикой

Русская Православная Церковь (РПЦ) и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) разработали законопроект, предусматривающий запрет на регистрацию товарных знаков, содержащих религиозные символы или ассоциации.
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