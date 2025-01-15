Маск ответил подавшей на него в суд Комиссии по ценным бумагам США

Американский бизнесмен Илон Маск назвал Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) «сломанной организацией» после того, как она подала на него в суд якобы за нарушения при покупке соцсети Twitter* (ныне — X*).
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