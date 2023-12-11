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"Би-би-си": Кэмерон недоволен встречей главы Шотландии с президентом Турции

"Би-би-си": Кэмерон недоволен встречей главы Шотландии с президентом Турции

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон крайне разочарован встречей первого министра Шотландии Хамзы Юсафа с президентом Турции Тайипом Эрдоганом на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае.

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