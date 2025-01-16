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Бастрыкин требует доложить ему об избиении младшеклассников в Петербурге

Бастрыкин требует доложить ему об избиении младшеклассников в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу предоставить ему доклад о ходе процессуальной проверки по факту возможного избиения первоклассников учителями одной из местных школ.

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