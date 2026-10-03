РГСУ подписал четыре меморандума с крупными университетами КНР

В рамках Годов российско-китайского сотрудничества в сфере образования при содействии Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации делегация ректоров и проректоров из РГСУ, ВАВТ, РГГУ, ГУУ, МГППУ, МосГУ и ГУП (МГОУ) посетила ведущие научно-образовательные центры Китая.
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