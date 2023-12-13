Малинин, Уно и Сакамото номинированы на приз лучшему фигуристу года

ISU опубликовал список претендентов на звание MVS – самого ценного фигуриста мира в 2023 году. В число номинантов вошли Сема Уно (Япония), Илья Малинин (США), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Каори Сакамото (Япония), Луна Хендрикс (Бельгия), а также два дуэта – спортивная пара Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) и танцоры Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США).