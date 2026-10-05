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Доктор, вам крест не мешает? Шариатский контроль в русской медицине: Врачей не хватает – привыкайте лечиться у мигрантов

Доктор, вам крест не мешает? Шариатский контроль в русской медицине: Врачей не хватает – привыкайте лечиться у мигрантов

Плюс одна фобия для всех, кто ходит к врачам: бородатый доктор неславянской внешности тайком снимал пациентов во время приёма, выкладывал в соцсети и высмеивал их внешность.

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