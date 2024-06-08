18 ярких историй о том, что в каждой избушке свои погремушки

Многие люди после какой-либо сложной ситуации мучают себя вопросами: «А что, если бы я поступил иначе или ответил по-другому?» Кажется, что в этом случае все могло бы сложиться более благоприятным образом, и эти мысли не дают жить спокойно.
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