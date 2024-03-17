FIA опубликовала заявление по поводу жалобы в адрес Кристиана Хорнера

Getty Images / Red Bull Content PoolМеждународная автомобильная федерация опубликовала заявление на фоне новостей о подаче официальной жалобы со стороны сотрудницы Red Bull Racing в адрес Кристиана Хорнера.
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