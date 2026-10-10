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FiNE NEWS

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Как Том Круз удивил сибирячку: «Хотел увидеть Сибирь!»

В Сеуле, на центральной площади, где шла премьера фильма «Диггер», произошло нечто невероятное. Алена Мель, красноярка с юга Сибири, оказалась в шаге от Тома Круза.

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