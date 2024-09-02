В Симферополе открыли образовательный кластер «Профессионалитет индустрии гостеприимства»

В первый день учебного года в Симферополе на базе ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства» для студентов открыл свои двери образовательный кластер Республики Крым «Профессионалитет индустрии гостеприимства» федерального проекта «Профессионалитет».
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