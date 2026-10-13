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ПДС в 2026 году: как россиянам накопить больше с помощью государства, получить вычет и не потерять деньги из-за ошибок

ПДС в 2026 году: как россиянам накопить больше с помощью государства, получить вычет и не потерять деньги из-за ошибок

ПДС в 2026 году: как россиянам накопить больше с помощью государства, получить вычет и не потерять деньги из-за ошибок Елена ГалицкаяВ России продолжает развиваться программа долгосрочных сбережений (ПДС) — финансовый инструмент, который призван помочь гражданам сформировать дополнительный капитал на будущее.

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