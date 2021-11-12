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Не хватает чипов: к чему приведет простой на АвтоВАЗе?

АвтоВАЗ с сегодняшнего дня приостановил производство на трех сборочных линиях в Тольятти. Сотрудников распустили по домам, простой связан с перебоями в поставке комплектующих от компаний-партнеров, рассказал корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

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