Не хватает чипов: к чему приведет простой на АвтоВАЗе?

АвтоВАЗ с сегодняшнего дня приостановил производство на трех сборочных линиях в Тольятти. Сотрудников распустили по домам, простой связан с перебоями в поставке комплектующих от компаний-партнеров, рассказал корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.