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Сийярто заявил о готовности ЕС «изнасиловать» право ради санкций против России

Сийярто заявил о готовности ЕС «изнасиловать» право ради санкций против России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своём выступлении на радиостанции Kossuth высказал мнение, что власти Евросоюза готовы пойти на нарушение законодательства ради введения новых антироссийских санкций.

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