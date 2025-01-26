Сийярто заявил о готовности ЕС «изнасиловать» право ради санкций против России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своём выступлении на радиостанции Kossuth высказал мнение, что власти Евросоюза готовы пойти на нарушение законодательства ради введения новых антироссийских санкций.
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