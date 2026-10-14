17 октября Московский колледж архитектуры и градостроительства проведёт день открытых дверей. Мероприятие пройдёт с 12:00 до 15:00 по адресу: Анадырский проезд, дом 79, строение 1 (станции метро «Бабушкинская», «Медведково», «Свиблово»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Выставка-конкурс ...
- Сообщество неравн...
- Самокатчики столк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым