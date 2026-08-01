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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмерсон Фиттипальди: «Болид-2026 сильнее раскрывает талант – вот одна из причин, почему Хэмилтон прибавил»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди подвел итоги успешной половины сезона для пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона .

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