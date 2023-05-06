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Центровой «Шоле» Ким Тилли пройдет курс химиотерапии после операции по удалению опухоли яичка. 34-летний баскетболист, игравший за несколько команд Евролиги по ходу карьеры, пропустит остаток сезона-22/23.