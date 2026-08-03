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ТАСС

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Бурляев считает, что решение о воссоздании Госкино может принять только президент

Бурляев считает, что решение о воссоздании Госкино может принять только президент

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Решение о воссоздании Госкино как отдельного государственного органа может принять только президент России, поскольку именно глава государства способен осознать значение кинематографа и телевидения как самостоятельной индустрии.

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