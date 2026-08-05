Экономист Папандропулос: санкции ЕС могут противоречить конвенции по правам человека

Массовое продление индивидуальных санкций ЕС против России раз в 12 месяцев вместо текущих 6 месяцев может вступить в противоречие с Европейской конвенцией по правам человека, пишет почетный международный президент Ассоциации европейских журналистов (AEJ) Афанасиос Папандропулос в колонке The Brussels Times.