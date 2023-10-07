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«Помочь палестинцам взять Иерусалим»: лидеры талибов запросили у Ирана, Ирака и Иордании транспортный коридор в Израиль для своих отрядов

«Помочь палестинцам взять Иерусалим»: лидеры талибов запросили у Ирана, Ирака и Иордании транспортный коридор в Израиль для своих отрядов

Стало известно о том, что лидеры группировки «Талибан» (*террористическая организация, запрещённая в России) в связи с событиями в Израиле и секторе Газа обратились к лидерами ряда стран Юго-Западной Азии.

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