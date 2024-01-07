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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хави о Роберто: «Важный для «Барсы» игрок, пример для всех. Надеюсь, он продлит контракт»

Хави о Роберто: «Важный для «Барсы» игрок, пример для всех. Надеюсь, он продлит контракт»

По окончании сезона 31-летний защитник может стать свободным агентом. В октябре сообщалось, что Роберто может перебраться в МЛС или Саудовскую Аравию.

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