Стали известны новые подробности истории с неправильным задним крылом Red Bull

Стали известны новые подробности истории с задним антикрылом Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing не ошибалась с выбором с заднего антикрыла на Гран При Лас-Вегаса, и СМИ просто неправильно поняли Хельмута Марко, сообщает нидерландский Telegraaf.