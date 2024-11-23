Стали известны новые подробности истории с неправильным задним крылом Red Bull

Стали известны новые подробности истории с задним антикрылом Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing не ошибалась с выбором с заднего антикрыла на Гран При Лас-Вегаса, и СМИ просто неправильно поняли Хельмута Марко, сообщает нидерландский Telegraaf.
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