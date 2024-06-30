Накопления менее 10% прожиточного минимума будут выплачены пенсионерам с 1 июля

Граждане России, у которых размер накопительной пенсии составил 10% или менее от прожиточного минимума пенсионера, будут получать однократную выплату этих накоплений с 1 июля в соответствии с Федеральным законом от 25.
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