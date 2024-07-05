Автоматизация: сборку автомобилей будут выполнять человекоподобные роботы

Компания UBTECH по производству человекоподобных роботов в китайском Шэньчжэне, и одно из первых совместных автомобилестроительных предприятий в Китае FAW-Volkswagen анонсировали совместные разработки высокоинтеллектуальных и гибких производственных линий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии