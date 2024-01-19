Россия включила РЭБ. Спутники НАТО слепнут один за другим. Поляки заголосили

На половине территории Польши произошел сбой GPS. Польские СМИ винят в произошедшем Россию.На протяжении нескольких дней в Польше и в Сувалкском коридоре, расположенном между Калининградской областью и Белоруссией, зафиксируются перебои в работе системы GPS.
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