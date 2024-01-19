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Царьград

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Россия включила РЭБ. Спутники НАТО слепнут один за другим. Поляки заголосили

Россия включила РЭБ. Спутники НАТО слепнут один за другим. Поляки заголосили

На половине территории Польши произошел сбой GPS. Польские СМИ винят в произошедшем Россию.На протяжении нескольких дней в Польше и в Сувалкском коридоре, расположенном между Калининградской областью и Белоруссией, зафиксируются перебои в работе системы GPS.

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