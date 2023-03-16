Компания Lancia показала первое изображение нового концепта

Он дебютирует 15 апреля и на ближайшее десятилетие определит фирменную стилистику итальянской марки. Прототип выполнят в новой дизайнерской концепции Pu+Ra, объединяющей формы культовых «Лянч» с последними трендами в области архитектуры и моды.