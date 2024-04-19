Миллиард человек останутся без связи – адмирал НАТО заявил, какого удара от Русских боятся больше всего

Геннадий Бережнов Именно там русские могут нанести основной удар и оставить без связи целый континент. Лично я бы это сделал, если ещё раз ударят по крымскому мосту! Однако Путин такого не допустит.

Дмитрий Гурин Каждый думает в меру своей распущенности? В принципе это косвенная улика по подрыву газопроводов на Балтики. Таких бакланов в военном штате иметь, так противникам и разведу почти не надо содержать, сами под вискарь все расскажут.