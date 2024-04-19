Как же в НАТО трясутся над тем, чтобы Россия ничего такого катастрофического не натворила. И прежде всего, они переживают за свою подводную инфраструктуру, которая толком ничем не защищена.
Миллиард человек останутся без связи – адмирал НАТО заявил, какого удара от Русских боятся больше всего
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Именно там русские могут нанести основной удар и оставить без связи целый континент. Лично я бы это сделал, если ещё раз ударят по крымскому мосту! Однако Путин такого не допустит.
Ответить
23 час.
Дмитрий Гурин
Каждый думает в меру своей распущенности? В принципе это косвенная улика по подрыву газопроводов на Балтики. Таких бакланов в военном штате иметь, так противникам и разведу почти не надо содержать, сами под вискарь все расскажут.
Ответить
21 час.
Лш
Лариса шумбасова
Да потому что очень сложно отказаться от удовольствия поиздеваться над пиндосами!!! Идиоты дебильные, ушлепки!!! Так и хочется по голове постукать, услышать как звенит ...
Ответить
18 час.
Свежие комментарии