Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Миллиард человек останутся без связи – адмирал НАТО заявил, какого удара от Русских боятся больше всего

Миллиард человек останутся без связи – адмирал НАТО заявил, какого удара от Русских боятся больше всего

Как же в НАТО трясутся над тем, чтобы Россия ничего такого катастрофического не натворила. И прежде всего, они переживают за свою подводную инфраструктуру, которая толком ничем не защищена.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Именно там русские могут нанести основной удар и оставить без связи целый континент. Лично я бы это сделал, если ещё раз ударят по крымскому мосту! Однако Путин такого не допустит.
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23 час.
Дмитрий Гурин
Каждый думает в меру своей распущенности? В принципе это косвенная улика по подрыву газопроводов на Балтики. Таких бакланов в военном штате иметь, так противникам и разведу почти не надо содержать, сами под вискарь все расскажут.
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21 час.
Лш
Лариса шумбасова
Да потому что очень сложно отказаться от удовольствия поиздеваться над пиндосами!!! Идиоты дебильные, ушлепки!!! Так и хочется по голове постукать, услышать как звенит ...
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18 час.

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