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«Ватерлоо» за ключевую ставку и курс валют на 27 октября 2023 года

«Ватерлоо» за ключевую ставку и курс валют на 27 октября 2023 года

«Ватерлоо» за ключевую ставку и курс валют на 27 октября 2023 года Евгения КомароваПосле недавнего резкого укрепления рубль несколько сдал позиции, о чем свидетельствует курс валют Банка Росси на 27 октября 2023 г.

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